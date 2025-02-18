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Анастасія Меркушина: На жаль, не та топова форма, з якою хотілося б підійти до чемпіонату світу

Микола Дендак — 18 лютого 2025, 12:22
Анастасія Меркушина: На жаль, не та топова форма, з якою хотілося б підійти до чемпіонату світу
Анастасія Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина розповіла, про свою форму перед індивідуальною гонкою на чемпіонаті світу-2025. Вона розчарована, що підходить до ЧС не в ідеальному стані.

Слова Меркушиною передає Суспільне Спорт.

"Звичайно, я викладатимуся на повну, пробуватиму робити свій максимум – довірили досить серйозну справу. Побачимо, що з цього вийде. На жаль, не та топова форма, з якою хотілося б підійти до чемпіонату світу, але так сталося", – сказала біатлоністка.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Меркушина в гонці замінить Ірину Петренко. Нагадаємо, після естафети Петренко повідомила про проблеми з диханням, які спостерігалися у неї під час спринту.

Жіноча індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 16:05 за київським часом.

Анастасія Меркушина Чемпіонат світу з біатлону-2025

Анастасія Меркушина

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