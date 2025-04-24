Збірна Австрії отримала нового тренера
У тренерському штабі чоловічої збірної Австрії з біатлону відбулися зміни.
Про це повідомляє пресслужба Австрійської лижної асоціації.
Після невдалого минулого сезону, за підсумками якого команда втратила одну квоту на Кубку світу, були звільнені два тренери – Вегард Бітнес і Домінік Ландертінгер.
Новим головним тренером команди призначено Людвіга Гредлера. До цього 57-річний фахівець працював асистентом у тренерському штабі команди.
Гредлер – відомий у минулому біатлоніст, який завершив кар’єру в 2008 році. Брав участь у п’ятьох Олімпіадах. На Кубку світу здобув 6 перемог і 17 разів піднімався на подіум у особистих гонках.
Раніше повідомлялося про те, що екстренер жіночої збірної України Урош Велепец очолить чоловічу збірну Польщі.