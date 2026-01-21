Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Жіноча збірна України оголосила половину складу на чемпіонат Європи з біатлону

Софія Кулай — 21 січня 2026, 15:34
Жіноча збірна України оголосила половину складу на чемпіонат Європи з біатлону
Анастасія Меркушина
instagram merkushyna_nst

Україну на чемпіонаті Європи з біатлону у норвезькому Шушені точно представлятимуть Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина.

Про це у коментарі Суспільному повідомив старший тренер команди Микола Зоц.

Ще одне місце за спортивним принципом розіграють Анна Кривонос та Надія Бєлкіна. Дві інші позиції займуть молоді біатлоністки, які змагаються на юніорському чемпіонаті Європи-2026 у фінській Іматрі.

"Там будуть Настя Меркушина, Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина. Потім тренери команди Б визначать за результатами – або Аня Кривонос, або Надія Бєлкіна. І ще два місця – найкращі юніорки, які зараз бігтимуть на юніорському чемпіонаті Європи, після нього вони поїдуть на дорослий", – сказав Зоц.

Відзначимо, що чемпіонат Європи у Норвегії пропустять українські біатлоністки, які потрапили у заявку "синьо-жовтих" на зимові Олімпійські ігри-2026.

До слова, Євро з біатлону у Шушені відбуватиметься із 28 січня по 1 лютого 2026 року. У програмі змагань включені індивідуалки, спринтерські гонки, персьюти та естафети.

Читайте також :
Жіноча збірна України назвала склад на коротку індивідуальну гонку Кубку світу
Анастасія Меркушина Валерія Дмитренко Лілія Стеблина

Анастасія Меркушина

Меркушина фінішувала 29-ю у масстарті Кубку IBU
Анастасія Меркушина продемонструвала найкращий результат серед українок у спринті Кубку IBU
Збірна України посіла шосте місце у змішаній естафеті на Кубку IBU
Меркушина показала найкращий результат сезону на Кубку IBU
Ансі. Ганна Еберґ виграла спринт, Христина Дмитренко продемонструвала найкращий результат у сезоні Кубку світу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік