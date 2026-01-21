Жіноча збірна України оголосила половину складу на чемпіонат Європи з біатлону

Україну на чемпіонаті Європи з біатлону у норвезькому Шушені точно представлятимуть Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина.

Про це у коментарі Суспільному повідомив старший тренер команди Микола Зоц.

Ще одне місце за спортивним принципом розіграють Анна Кривонос та Надія Бєлкіна. Дві інші позиції займуть молоді біатлоністки, які змагаються на юніорському чемпіонаті Європи-2026 у фінській Іматрі.

"Там будуть Настя Меркушина, Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина. Потім тренери команди Б визначать за результатами – або Аня Кривонос, або Надія Бєлкіна. І ще два місця – найкращі юніорки, які зараз бігтимуть на юніорському чемпіонаті Європи, після нього вони поїдуть на дорослий", – сказав Зоц.

Відзначимо, що чемпіонат Європи у Норвегії пропустять українські біатлоністки, які потрапили у заявку "синьо-жовтих" на зимові Олімпійські ігри-2026.

До слова, Євро з біатлону у Шушені відбуватиметься із 28 січня по 1 лютого 2026 року. У програмі змагань включені індивідуалки, спринтерські гонки, персьюти та естафети.