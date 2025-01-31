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Борковський та Супрун готуються до юніорського чемпіонату світу

Денис Шаховець — 31 січня 2025, 21:45
Борковський та Супрун готуються до юніорського чемпіонату світу
Богдан Борковський
Міністерство молоді та спорту України

Українські біатлоністи Богдан Борковський та Сергій Супрун готуються до юніорського чемпіонату світу 2025, який наприкінці лютого стартує у шведському Естерсунді. Зараз обидва спортсмени знаходяться на зборі в австрійському Обертілліаху.

"У суботу вже розпочнуться більш інтенсивні тренування, зокрема, силові, а останні три дні ми переважно відновлювались. Після Універсіади вже відновився, готовий працювати та покращуватись", – сказав Борковський в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

За словами 20-річного біатлоніста, зараз вони тренуються разом з юніорками. А після австрійського етапу підготовки переїдуть на збір до німецького Рупольдинга.

Нагадаємо, 20-річний Богдан Борковський на Всесвітній Універсіаді 2025 в Турині виграв дві золоті медалі – в індивідуальній гонці та переслідуванні, а також бронзу у спринті. На юніорському чемпіонаті Європи він посів 15-ту позицію у спринті та був у складі команди у змішаній естафеті – 4-те місце.

Сергій Супрун на студентських Іграх у Турині виборов золоту медаль в одиночній змішаній естафеті та срібло в переслідуванні.

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На юніорському чемпіонаті Європи Супрун фінішував 5-м у спринті, 6-м у масстарті-60 та був 4-м у складі естафетної команди.

Юніорський чемпіонат світу 2025 з біатлону пройде з 26 лютого по 5 березня у шведському Естерсунді.

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