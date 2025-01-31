Борковський та Супрун готуються до юніорського чемпіонату світу

Українські біатлоністи Богдан Борковський та Сергій Супрун готуються до юніорського чемпіонату світу 2025, який наприкінці лютого стартує у шведському Естерсунді. Зараз обидва спортсмени знаходяться на зборі в австрійському Обертілліаху.

"У суботу вже розпочнуться більш інтенсивні тренування, зокрема, силові, а останні три дні ми переважно відновлювались. Після Універсіади вже відновився, готовий працювати та покращуватись", – сказав Борковський в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

За словами 20-річного біатлоніста, зараз вони тренуються разом з юніорками. А після австрійського етапу підготовки переїдуть на збір до німецького Рупольдинга.

Нагадаємо, 20-річний Богдан Борковський на Всесвітній Універсіаді 2025 в Турині виграв дві золоті медалі – в індивідуальній гонці та переслідуванні, а також бронзу у спринті. На юніорському чемпіонаті Європи він посів 15-ту позицію у спринті та був у складі команди у змішаній естафеті – 4-те місце.

Сергій Супрун на студентських Іграх у Турині виборов золоту медаль в одиночній змішаній естафеті та срібло в переслідуванні.

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На юніорському чемпіонаті Європи Супрун фінішував 5-м у спринті, 6-м у масстарті-60 та був 4-м у складі естафетної команди.

Юніорський чемпіонат світу 2025 з біатлону пройде з 26 лютого по 5 березня у шведському Естерсунді.