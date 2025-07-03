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Роллери, стрільба, плавання, Говерла. Український біатлоніст розповів про підготовку до сезону

Руслан Травкін, Денис Шаховець — 3 липня 2025, 13:55
Роллери, стрільба, плавання, Говерла. Український біатлоніст розповів про підготовку до сезону
Михайло Хміль (зліва) Володимир Аксюта та Олександр Пономаренко на вершині Говерли.
Фото з особистого архіву Михайла Хміля

Команди "Б" національної збірної України з біатлону готуються до зимового сезону в Буковелі на Івано-Франківщині. Атлети виконують багато обʼємної роботи та поступово переходять до інтенсивних тренувань.

Про деталі підготовки в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів біатлоніст національної команди Михайло Хміль.

"У наш план роботи входять лижороллери, біг, крос-походи, велосипед, плавання, тренажерний зал, бувають ігрові тренування, а також багато стрілецької роботи", – сказав Хміль.

За словами біатлоніста команда зараз працює в режимі дворазових тренувань, а через спеку графік навантажень дещо коригується.

"Якщо, наприклад, у мене вдома спека, то я виходжу на тренування не раніше 8-ої вечора, а на зборах треба терпіти. Хоча, буває, що через спеку нам роблять друге тренування пізніше, щоб ми мали змогу відновитись.

Особисто я на зборах з нетерпінням чекаю, коли піде дощ або просто стане дуже холодно на вулиці", – зазначив 21 річний атлет з Волині.

Біатлоніст також розповів, що під час зборів намагається вдосконалити різні компоненти.

"Проблеми є у всьому по трошки, робити акцент на чомусь одному не виходить. Стараюсь і стрільбу наладити, і техніку на роллерах покращити, і в тренажерному залі викладатись так, щоб це пішло на користь", – сказав Михайло Хміль.

Найближчі офіційні старти, в яких братиме участь команда "Б" – це літній чемпіонат України. За словами атлета, біатлоністи також будуть брати участь в контрольних стартах.

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"У нас буде багато контрольних тренувань, за їх результатами тренери будуть обирати кого ставити на перші етапи кубка IBU. Зараз ми неформально змагаємось – в кого буде нижчий пульс на тренуванні", – розповів біатлоніст.

Напередодні хлопці всією командою, але різними групами, піднялись на найвищу вершину українських Карпат – Говерлу.

"Тренування було 6 годин, ми не встигали на обід, а під час такого тренування ти думаєш тільки про їжу, тому навіть не встигли багато фото зробити", – розповів Михайло.

Кращим результатом в сезоні 2024/2025 для Михайла Хміля було 5 місце в спринті в рамках юніорського кубку IBU.

На чемпіонаті України-2025 в Буковелі в одиночній змішаній естафеті Михайло Хміль представляв команду Волині разом з молодшою сестрою Аліною.

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