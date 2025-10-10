Українська правда
Мав сплатити 7 тисяч штрафу: талант збірної Фінляндії, який вистрілив у хрещеного батька, оскаржить вирок суду

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 04:03
Артту Хейккінен
iltalehti.fi

Чемпіон світу з біатлону серед юніорів Артту Хейккінен буде оскаружвати вирок суду. Спортсмен випадково вистрелив у свого хрещеного батька – той втратив зір на одне око. Його шштрафували на 420 євро, а також на 6 800 євро моральної компенсації.

Про це повідомляє Yle.Fi.

Апеляційний суд Рованіємі пізніше вирішить, чи приймати справу Хейккінена до розгляду.

За словами Хейккінена, це був чистий нещасний випадок, оскільки він не побачив свого хрещеного батька, який був за деревами. За словами Хейккінена, чоловік також відхилився від узгодженого маршруту. Хейккінен заперечував звинувачення в суді.

Артту, який представляє лижний клуб Пуйо, є одним із найперспективніших біатлоністів Фінляндії.

Минулого сезону він представляв Фінляндію на чемпіонаті світу з біатлону. До цього він, серед іншого, виграв чемпіонат світу серед юніорів та двічі здобував бронзові медалі чемпіонату світу серед юніорів.

У серпні Федерація біатлону Фінляндії оголосила, що Хейккінен продовжуватиме працювати з національною командою до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, двоє представників Австралії будуть змагатися на міжнародних біатлонних змаганнях Loop One Festival в німецькому Мюнхені 19 жовтня.

