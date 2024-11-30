Тренери збірної України пояснили вибір складів команд на класичні естафети першого етапу Кубку світу

Тренери збірних України з біатлону пояснили вибори склади чоловічих та жіночих команд на класичні естафети.

Слова наставників українських збірних наводить Суспільне.

У неділю, 1 грудня, у чоловічій естафеті виступлять Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзін.

Для Цимбала та Підручного це буде перша гонка в сезоні Кубку світу.

"Я повинна від чогось відштовхнутися. Якби це була друга-третя естафета, то вже краще б розуміла, як хлопці себе почувають, але повинна ризикнути. Чи будуть експерименти на наступні естафети? Обов'язково, але вони мають бути розумними", – сказала Надія Бєлова, тренерка збірної України.

У жіночій естафеті виступатимуть Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко та дебютантка Олександра Меркушина.

Для 19-річної українки це буде перша в кар'єрі естафета на рівні Кубку світу. Водночас її старша сестра Анастасія, як і Анна Кривонос, не потрапили до складу на естафету.

"Поки немає Ірини Петренко – у нас немає особливо альтернатив на першому етапі. Якщо Олену (Городну) вистачить на третє коло, то все нормально. Сподіваємося на досвід Юлії Джими на останньому етапі, хоча вона зазвичай його не бігала. Треба рухатися вперед. Ми будемо шукати варіанти, щоб бути конкурентними", – заявив тренер збірної Микола Зоц.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок Кубку світу в сезоні-2024/25.

Сьогодні стартував перший етап сезону в Контіолахті. Збірна України фінішувала у першій десятці одиночної змішаної естафети. Трохи пізніше українці ще краще виступили в класичній змішаній естафеті.