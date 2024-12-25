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Крістіансен: Мені не складно визнати, чому я не потрапив до складу збірної Норвегії на четвертий етап

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 17:35
Крістіансен: Мені не складно визнати, чому я не потрапив до складу збірної Норвегії на четвертий етап
Ветле Шостад Крістіансен
Spiegel

Ветле Шостад Крістіансен прокоментував своє непотрапляння до складу збірної Норвегії на четвертий етапу Кубку світу-2024/25 в Обергофі.

Слова 32-річного біатлоніста наводить Fondo Italia.

Олімпійський чемпіон 2022 року визнав, що погані виступи в цьому сезоні стали причиною того, що він пропустить наступний етап змагань.

"Враховуючч, як я почуваюся і в якій формі зараз перебуваю, малоймовірно, що я буду в Обергофі.У мене немає проблем зізнатися в цьому.

Потім буде масстарт у Рупольдингу, де також будуть індивідуальна гонка та естафета, тож подивимося, що буде", – сказав Крістіансен.

Норвежець розповів, що потрібно робити, щоб залишатися у складі збірної.

"Я був близьким до подіуму на початку сезону, але потім у Гохфільцені спринт був жахливо поганим і багато чого мені зіпсував.

В Ансі я був стабільним, але в норвезькій команді недостатньо бути стабільним. Подивимося, чи вдасться мені в новому році повернутися в Рупольдингу, як минулого року".

Цікаво, що рік тому Ветле також пропустив етап в Обергофі, через що у нього був скандал із тренером, якого він назвав "некомпетентним".

Повернувшись на наступному етапі в Рупольдингу, Крістіансен виграв спринт та естафету.

Раніше став відомий склад збірної України на зимову Універсіаду, яка пройде в італійському Турині.

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