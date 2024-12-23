Тандреволл та Тарей Бо повертаються: Норвегія оголосила склад на етап Кубку світу в Обергофі
Інгрід Тандерволл
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Збірна Норвегії оголосила склад чоловічої та жіночої команд на четвертий етап Кубку світу з біатлону.
Відзначимо повернення до основного складу Тарей Бо, якого нещодавно перевели до резервної команди, через що він пропустив гонку-переслідування та спринт.
Чоловіки:
- Йоханнес Тінґнес Бо
- Стурла Голм Легрейд
- Вебйорн Соерум
- Мартін Ульдаль
- Тарей Бо
- Ендре Стрьомсгейм
Жінки:
- Інґрід Ландмарк Тандреволл
- Каролін Оффіґстад Кноттен
- Іда Лієн
- Марен Хелмесет Кіркейде
- Ґро Нйолстад Рандбі
- Юні Арнеклєйв
Ветле С'ястад Крістіансен та Емілі Аахейм Калькенберґ були виключені зі складу збірної Норвегії через незадовільні результати.
Зазначимо, що четвертий етап відбудеться з 5 по 8 січня 2025 року у німецькому Обергофі.
Раніше повідомлялось, що Тандерволл перенесла операцію на серці.