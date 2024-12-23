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Тандреволл та Тарей Бо повертаються: Норвегія оголосила склад на етап Кубку світу в Обергофі

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 18:30
Тандреволл та Тарей Бо повертаються: Норвегія оголосила склад на етап Кубку світу в Обергофі
Інгрід Тандерволл
instagram.com/ingridtand

Збірна Норвегії оголосила склад чоловічої та жіночої команд на четвертий етап Кубку світу з біатлону.

Відзначимо повернення до основного складу Тарей Бо, якого нещодавно перевели до резервної команди, через що він пропустив гонку-переслідування та спринт.

Чоловіки:

  • Йоханнес Тінґнес Бо
  • Стурла Голм Легрейд
  • Вебйорн Соерум
  • Мартін Ульдаль
  • Тарей Бо
  • Ендре Стрьомсгейм

Жінки:

  • Інґрід Ландмарк Тандреволл
  • Каролін Оффіґстад Кноттен
  • Іда Лієн
  • Марен Хелмесет Кіркейде
  • Ґро Нйолстад Рандбі
  • Юні Арнеклєйв
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Ветле С'ястад Крістіансен та Емілі Аахейм Калькенберґ були виключені зі складу збірної Норвегії через незадовільні результати.

Зазначимо, що четвертий етап відбудеться з 5 по 8 січня 2025 року у німецькому Обергофі.

Раніше повідомлялось, що Тандерволл перенесла операцію на серці.

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