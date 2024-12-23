Тандреволл та Тарей Бо повертаються: Норвегія оголосила склад на етап Кубку світу в Обергофі

Збірна Норвегії оголосила склад чоловічої та жіночої команд на четвертий етап Кубку світу з біатлону.

Відзначимо повернення до основного складу Тарей Бо, якого нещодавно перевели до резервної команди, через що він пропустив гонку-переслідування та спринт.

Чоловіки:

Йоханнес Тінґнес Бо

Стурла Голм Легрейд

Вебйорн Соерум

Мартін Ульдаль

Тарей Бо

Ендре Стрьомсгейм

Жінки:

Інґрід Ландмарк Тандреволл

Каролін Оффіґстад Кноттен

Іда Лієн

Марен Хелмесет Кіркейде

Ґро Нйолстад Рандбі

Юні Арнеклєйв

Ветле С'ястад Крістіансен та Емілі Аахейм Калькенберґ були виключені зі складу збірної Норвегії через незадовільні результати.

Зазначимо, що четвертий етап відбудеться з 5 по 8 січня 2025 року у німецькому Обергофі.

Раніше повідомлялось, що Тандерволл перенесла операцію на серці.