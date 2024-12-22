Дмитренко також пропустить масстарт в Ансі на Кубку світу

Христина Дмитренко повідомила, що через застуду вона пропустить майбутній масстарт, який пройде в межах третього етапу Кубку світу в Ансі.

Про це 25-річна українка розповіла в Instagram.

"Дякую Ансі за атмосферу, але сьогодні без мене, погано себе почуваю", – написала Христина.

Instagram Христини Дмитренко

Таким чином, у жіночому масстарті від України братиме участь лише Юлія Джима, яка кваліфікувалася 25-ю.

Нагадаємо, що раніше про пропуск масстарту через застуду повідомив Антон Дудченко.

Жіночий масстарт пройде сьогодні о 15:45 за Києвом. Чоловіча гонка розпочнеться трохи раніше – о 13:30.

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