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Дмитренко також пропустить масстарт в Ансі на Кубку світу

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 11:47
Дмитренко також пропустить масстарт в Ансі на Кубку світу
Христина Дмитренко
Instagram Христини Дмитренко

Христина Дмитренко повідомила, що через застуду вона пропустить майбутній масстарт, який пройде в межах третього етапу Кубку світу в Ансі.

Про це 25-річна українка розповіла в Instagram.

"Дякую Ансі за атмосферу, але сьогодні без мене, погано себе почуваю", – написала Христина.
Instagram Христини Дмитренко

Таким чином, у жіночому масстарті від України братиме участь лише Юлія Джима, яка кваліфікувалася 25-ю.

Нагадаємо, що раніше про пропуск масстарту через застуду повідомив Антон Дудченко.

Жіночий масстарт пройде сьогодні о 15:45 за Києвом. Чоловіча гонка розпочнеться трохи раніше – о 13:30.

На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубку світу сезону-2024/25.

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Христина Дмитренко

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