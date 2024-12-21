Джима та Дмитренко відібралися до масстарту на етапі Кубку світу в Ансі

Українські біатлоністки Юлія Джима та Христина Дмитренко кваліфікувалися до масстарту в межах 3-го етапу Кубку світу в Ансі, який відбудеться у неділю, 22 грудня.

Зазначимо, Джима візьме участь у гонці завдяки 18-му рядку в загальному заліку, а Дмитренко – як одна з найкращих на етапі серед тих, хто не входить до топ-25 тоталу.

Нагадаємо, у чоловічому масстарті візьмуть участь Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Ця гонка також відбудеться 22 грудня.

Як відомо, 21 грудня в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбулася жіноча гонка переслідування.

34-річна українка Юлія Джима, яка напередодні посіла 4-те місце у спринті, не закрила лише одну мішень і фінішувала 8-ю. Ще одна українка Христина Дмитренко з ідентичною точністю стрільби забігла на 17-ту підсумкову позицію, а 19-річна Олександра Меркушина не пробилася до залікової зони.