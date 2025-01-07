Три зміни. Став відомий склад збірної Австрії на Кубок світу в Обергофі
Ліза Тереза Гаузер
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Тренерський штаб збірної Австрії визначився зі складом на четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі.
Про це повідомляє пресслужба Австрійської лижної федерації.
Порівняно з попереднім етапом у французькому Ансі у складі три зміни: Фабіан Мюллауер, Дуня Здоуч і Лея Ротшопф відправились на Кубок IBU, в основу потрапили Магнус Оберхаузер, Тамара Штайнер і Анна Юппе.
Склад збірної Австрії на етап у Обергофі:
Чоловіки: Сімон Едер, Фелікс Ляйтнер, Давід Коматц, Патрік Якоб та Магнус Оберхаузер.
Жінки: Ліза Тереза Гаузер, Анна Гандлер, Анна Андексер, Анна Юппе та Тамара Штайнер.
Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.
Раніше стало відомо, що у Обергофі виступить Ганна Еберг.