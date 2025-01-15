Чотири українці фінішували у топ-25 індивідуальної гонки на Кубку IBU

Чоловіча збірна України з біатлону успішно виступила в короткій індивідуальній гонці на етапі Кубку IBU в словацькому Брезно-Осрблі. Всі чотири представники української команди фінішували у топ-25, найкращим став Руслан Ткаленко, який пройшов чотири вогневих рубежі без промахів та посів у підсумку восьме місце.

Перші чотири місця в гонці посіли представники збірної Норвегії. Переміг Сіверт Баккен, який впередив Сверре Аспенеса, Ісака Фрея та Ветле Паульсена.

Підсумкові результати:

1. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) (0+0+1+0) 40:14,9

2. Сверре Дален Аспенес (Норвегія) (2+0+0+1) +39,3

3. Ісак Фрей (Норвегія) (1+1+1+0) +41,6

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8. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0+0+0) +1:49,5

14. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+1) +2:34,8

17. Денис Насико (Україна) (0+2+0+2) +3:14,2

25. Олександр Пономаренко (Україна) (0+0+1+1) +3:58,0

Також сьогодні у Брезно-Осрблі відбудеться жіноча коротка індивідуальна гонка, початок – о 15:30 за київським часом. О 15:10 розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка на Кубку світу в німецькому Рупольдингу, Чемпіон проведе текстову трансляцію.