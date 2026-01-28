Олександра Меркушина – про золото сестри на Євро: Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба

Олександра Меркушина виклала спільне фото із старшою сестрою Анастасією, яка 28 січня виграла золото індивідуальної гонки чемпіонату Європи з біатлону.

Біатлоністка привітала сестру на своїй сторінці в instagram.

Меркушина-молодша зробила акцент на поганих емоціях, які вони разом переживали під час поточного сезону. Олександра зауважила, що Анастасія заслужила на цю перемогу, яка стала для неї другою у рамках чемпіонатів Європи.

"Скільки ж сліз за цей сезон ми пролили з тобою під час тренувань і поганих гонок. Але сьогодні я плачу з тобою від щастя, бо ти чемпіонка Європи! І з гордістю кажу: "Знову чемпіонка". Ти на це заслужила важкою працею і це не завдяки, а супереч обставинам! Люблю тебе чемпіонка сильно-сильно. Ну і моя коронна: "А я казала". Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба", – написала Олександра.

Нагадаємо, що Меркушина-старша вибила усі 20 мішеней в індивідуалці у норвезькому Шушені.

Раніше Анастасія поділилась емоціями після своєї перемоги на Євро-2026. Біатлоністка розповіла, що саме молодша сестра стала першою, яка їй зателефонувала із вітальними словами.

До слова, Олександра Меркушина пропускає чемпіонат Європи, адже потрапила у заявку жіночої збірної України на Олімпійські ігри-2026.