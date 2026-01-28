Анастасія Меркушина – про золото чемпіонату Європи-2026: Після стрільби ще не вірила, що йду на медаль

Новоспечена чемпіонка Європи в індивідуальній гонці з біатлону Анастасія Меркушина у коментарі Чемпіону поділилась емоціями після переможної гонки та зізналась, від кого отримала перші привітання.

Українська біатлоністка додала, що після останнього вогневого рубежу ще не вірила, що зможе зачепитись за медаль. Відзначимо, що Анастасія здобула вже свою другу золоту нагороду Євро. Вперше вона стала чемпіонкою Європи у 2023 році.

"Емоцій було багато. Після стрільби ще не вірила, що йду на медаль, але наказала собі терпіти до останнього", – сказала спортсменка.

Після гонки у соцмережах Олександра Меркушина виклала зворушливе відео, у якому розмовляла зі своєю старшою сестрою.

Анастасія зазначила, що саме Олександра була першою, яка її привітала. Чемпіонка Європи додала, що сестра не стримувала сліз від щастя за неї.

До слова, Меркушина-молодша буде представляти честь України на Олімпіаді-2026.

Також Анастасія розповіла, чи буде цей переможний старт чемпіонату Європи давити на неї у наступних гонках.

"Звичайно, що трохи тиск буде, але кожен наступний старт приноситиме мені задоволення", – відповіла Меркушина-старша.

Нагадаємо, що Євро-2026 з біатлону відбуватиметься до 1 лютого. У програмі змагань також включені: спринти, гонки переслідування та традиційні естафети.