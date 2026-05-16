Збірна України взяла реванш у Португалії за поразку в першому контрольному матчі

У суботу, 16 травня, жіноча збірна України з пляжного футболу провела другий спаринг проти команди Португалії.

Цього разу зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:2.

У складі української збірної дублем відзначилася Костюк, по голу також забили Шульга та Скибіна, на що суперниці відповіли дублем від Феррейри.

Товариський матч

15 травня

Португалія – Україна 2:4

Голи: Костюк (0:1, 0:2), Шульга (0:3), К. Феррейра (1:3, 2:3), Скибіна (2:4).

Україна (стартова п'ятірка): Терех, Костюк, Юрасова, Шульга, Бавзенюк (к). Запасні: Кулик, Прокопенко, Квач, Коваль, Випасняк, Скибіна

Нагадаємо, 15 травня, у першому спарингу перемогу святкували португальські футболістки.