Збірна України взяла реванш у Португалії за поразку в першому контрольному матчі
У суботу, 16 травня, жіноча збірна України з пляжного футболу провела другий спаринг проти команди Португалії.
Цього разу зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:2.
У складі української збірної дублем відзначилася Костюк, по голу також забили Шульга та Скибіна, на що суперниці відповіли дублем від Феррейри.
Товариський матч
15 травня
Португалія – Україна 2:4
Голи: Костюк (0:1, 0:2), Шульга (0:3), К. Феррейра (1:3, 2:3), Скибіна (2:4).
Україна (стартова п'ятірка): Терех, Костюк, Юрасова, Шульга, Бавзенюк (к). Запасні: Кулик, Прокопенко, Квач, Коваль, Випасняк, Скибіна
Нагадаємо, 15 травня, у першому спарингу перемогу святкували португальські футболістки.