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Збірна України перемогла Литву та програла Польщі на міжнародному турнірі

Олексій Мурзак — 29 березня 2025, 23:47
Збірна України перемогла Литву та програла Польщі на міжнародному турнірі
УАФ

У суботу, 29 березня, збірна України з пляжного футболу межах міжнародного турніру в Литві провела два товариські поєдинки.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

У першому контрольному поєдинку "синьо-жовтні" перемогли господарів мінітурніру Литву – 2:1.

Втім, другий матч склався для підопічних Миколи Костенка невдало. Вони поступилися полякам – 1:5. Єдиний забитий м'яч "синьо-жовтих" – в активі граючого тренера Олександра Корнійчука.

Міжнародний турнір із пляжного футболу в Клайпеді

Литва – Україна 1:2

Голи України: Комар, Є. Мельничук

Україна: Неруш, Пославський, Зборовський, Самойленко, Будзько, Левченко, Росс, Комар, Є. Мельничук, Д. Мельничук, Корнійчук.

Україна – Польща 1:5

Гол України: Корнійчук

Україна: Неруш, Пославський, Зборовський, Самойленко, Будзько, Левченко, Росс, Комар, Є. Мельничук, Д. Мельничук, Корнійчук.

Завтра, 30 березня збірна України зіграє з Німеччиною. Початок зустрічі – о 12:00 за київським часом.

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