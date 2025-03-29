Збірна України перемогла Литву та програла Польщі на міжнародному турнірі
У суботу, 29 березня, збірна України з пляжного футболу межах міжнародного турніру в Литві провела два товариські поєдинки.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
У першому контрольному поєдинку "синьо-жовтні" перемогли господарів мінітурніру Литву – 2:1.
Втім, другий матч склався для підопічних Миколи Костенка невдало. Вони поступилися полякам – 1:5. Єдиний забитий м'яч "синьо-жовтих" – в активі граючого тренера Олександра Корнійчука.
Міжнародний турнір із пляжного футболу в Клайпеді
Литва – Україна 1:2
Голи України: Комар, Є. Мельничук
Україна: Неруш, Пославський, Зборовський, Самойленко, Будзько, Левченко, Росс, Комар, Є. Мельничук, Д. Мельничук, Корнійчук.
Україна – Польща 1:5
Гол України: Корнійчук
Україна: Неруш, Пославський, Зборовський, Самойленко, Будзько, Левченко, Росс, Комар, Є. Мельничук, Д. Мельничук, Корнійчук.
Завтра, 30 березня збірна України зіграє з Німеччиною. Початок зустрічі – о 12:00 за київським часом.