Неймовірні піщані сейви та удари: найкраща воротарка України показала відео з тренування біля океану
Голкіперка збірної України з футзалу та пляжного футболу Анастасія Терех потішила фанатів ефектним відео у соціальних мережах.
На своїй сторінці в Instagram 26-річна воротарка оприлюднила кадри з тренування на піску на березі Атлантичного океану.
На відео – ефектні сейви та відпрацювання ударів по воротах. Анастасія Терех славиться тим, що часто забиває так звані "воротарські" голи, і вважає цей елемент гри дуже ефективним та дієвим в сучасному пляжному футболі.
Нагадаємо, зараз киянка виступає за португальський футзальний клуб Леойш де Порту-Салву. Анастасія Терех була визнаною найкращою гравчинею українського жіночого пляжного футболу за підсумками 2024 року.
Українська футболістка також номінована на найкращу голкіперку світу за версією Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW).