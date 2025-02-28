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Неймовірні піщані сейви та удари: найкраща воротарка України показала відео з тренування біля океану

Денис Шаховець — 28 лютого 2025, 12:20
Анастасія Терех
Неймовірні піщані сейви та удари: найкраща воротарка України показала відео з тренування біля океану

Голкіперка збірної України з футзалу та пляжного футболу Анастасія Терех потішила фанатів ефектним відео у соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram 26-річна воротарка оприлюднила кадри з тренування на піску на березі Атлантичного океану.

На відео – ефектні сейви та відпрацювання ударів по воротах. Анастасія Терех славиться тим, що часто забиває так звані "воротарські" голи, і вважає цей елемент гри дуже ефективним та дієвим в сучасному пляжному футболі.

Нагадаємо, зараз киянка виступає за португальський футзальний клуб Леойш де Порту-Салву. Анастасія Терех була визнаною найкращою гравчинею українського жіночого пляжного футболу за підсумками 2024 року.

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Українська футболістка також номінована на найкращу голкіперку світу за версією Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW).

пляжний футбол Анастасія Терех