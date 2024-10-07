Збірна України з пляжного футболу у понеділок зіграє з Польщею у кваліфікації ЧС-2025

Збірна України з пляжного футболу 7 жовтня зіграє з командою Польщі у кваліфікації чемпіонату світу 2025.

Початок зустрічі о 13:45 за київським часом.

Команда Миколи Костенка за підсумками жеребкування потрапила до групи з трьох збірних – з Норвегією та Польщею. В першому турі "синьо-жовті" розгромно здолали скандинавів – 8:2, поляки також впевнено перемогли норвежців (6:1).

До 1/8 фіналу першої відбіркової стадії вийдуть дві найкращі команди групи. На ЧС-2025 вийдуть чотири найкращі європейські команди.

Кадіс, Іспанія

Європейська кваліфікація до ЧС-2025

13:45. Україна – Польща

Чемпіонат світу 2025 з пляжного футболу відбудеться на Сейшельських островах.

Україна тричі брала участь у чемпіонатах світу (востаннє – у 2013 році). Рекорд збірної на турнірі – вихід до чвертьфіналу ЧС-2005.