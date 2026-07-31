Збірна України зазнала поразки від Данії у заключному матчі групового етапу Euro Beach Soccer League 2026

У п'ятницю, 31 липня, чоловіча збірна України з пляжного футболу провела заключний матч групового етапу Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А, у якому зазнала поразки від команди Данії.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3.

У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Олег Щитник, який оформив дубль, а також Ігор Левченко.

Euro Beach Soccer League 2026

Дивізіон А. Група D

Україна - Данія 3:5

Як відомо, у 1-му турі "синьо-жовті" з рахунком 5:1 розгромили команду Естонії, а у другому зазнали поразки від Німеччини – 2:3.

Попереду у збірної України участь у двох етапах плейоф, за підсумками якого будуть розіграні місця з 5-го по 8-ме місця.

Дві найгірші команди турнірів, що проходив в Іспанії (Туреччина, Чехія) і пройде у Молдові, зіграють у Віареджо за круговою системою. Дві найгірші збірні за підсумками цих матчів понизяться до Дивізіону B.

Нагадаємо, у травні жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в групі А турніру Beach Soccer Euroleague 2026, який проходив в іспанському Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.