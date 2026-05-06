Збірна України поступилася Португалії у межах підготовки до Євроліги

Збірна України з пляжного футболу провела перший з двох спарингів проти команди Португалії.

"Синьо-жовті" дали бій, але поступилися з рахунком 3:5.

Дубль у складі нашої команди оформив Левченко, також 1 гол на рахунку Дукова.

Другий спаринг між командами відбудеться сьогодні, початок о 17:30.

Товариський матч

6 травня

Португалія – Україна 5:3

Голи: Лео (1:2), Тім (2:2), Рубен Брільшанте (3:2), Джордан Сантуш (4:2), Фон (5:3) — Н. Левченко (0:1, 0:2), Дуков (4:3).

Команда Андрія Євдокимова готується до нового сезону Євроліги, щорічного змагання серед збірних команд Європи. Цього року Євроліга складатиметься з відбірного етапу, який відбудеться з 28 липня по 2 серпня у місті Кишинів (Молдова)та фінальної частини з 09.09 по 13.08 в Італії.

Нагадаємо, у квітні збірна України двічі переграла Естонію.