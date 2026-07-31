Збірна України з перемоги та поразки стартувала на Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А

Чоловіча збірна України з пляжного футболу зіграла перші два матчі групового етапу Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А, що проходить у Кишиневі, Молдова.

У 1-му турі "синьо-жовті" з рахунком 5:1 розгромили команду Естонії, а у другому зазнали поразки від Німеччини – 2:3.

Наступний і заключний поєдинок групового етапу наша команда проведе 31 липня проти Данії.

Euro Beach Soccer League 2026

Дивізіон А. Група D

Україна – Естонія 5:1

Україна – Німеччина 2:3

По дві найкращі команди з кожної групи проб'ються до півфіналів. Переможці зіграють у фіналі, а збірні, що програли – у матчі за 3-тє місце.

Команди, що фінішують третіми та четвертими у квартетах, зійдуться у двох етапах плейоф за 5-8 місця.

Дві найгірші команди турнірів, що проходив в Іспанії (Туреччина, Чехія) і пройде у Молдові, зіграють у Віареджо за круговою системою. Дві найгірші збірні за підсумками цих матчів понизяться до Дивізіону B.

Як відомо, у травні жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в групі А турніру Beach Soccer Euroleague 2026, який проходив в іспанському Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.