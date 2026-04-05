Збірна України знову переграла Естонію в межах підготовки до сезону Євроліги
УАФ
Збірна України з пляжного футболу провела свій другий спаринг за два дні проти Естнонії. "Синьо-жовті" знову обіграли суперника, цього разу з рахунком 7:4.
По дублю у свій актив записали Левченко та Дуков, ще по голу забили Федорченко, Мережин та Максимець.
Напередодні українці обіграли естонців з рахунком 3:2. Зустрічі відбулися у межах підготовки команди до нового сезону Євроліги.
Товариський матч
5 квітня
Естонія – Україна 4:7 (0:3)
Голи: Левченко (9, 41), Федорченко (11), Мережин (15), Дуков (28, 41), Максимець (28)
Напередодні стало відомо, що національна чоловіча збірна України з пляжного футболу не зможе взяти участь у двох турнірах на Близькому Сході з міркувань безпеки.