Чемпіон Пляжний футбол

Збірна України знову переграла Естонію в межах підготовки до сезону Євроліги

Олександр Булава — 5 квітня 2026, 21:42
УАФ

Збірна України з пляжного футболу провела свій другий спаринг за два дні проти Естнонії. "Синьо-жовті" знову обіграли суперника, цього разу з рахунком 7:4.

По дублю у свій актив записали Левченко та Дуков, ще по голу забили Федорченко, Мережин та Максимець.

Напередодні українці обіграли естонців з рахунком 3:2. Зустрічі відбулися у межах підготовки команди до нового сезону Євроліги.

Товариський матч
5 квітня

Естонія – Україна 4:7 (0:3)

Голи: Левченко (9, 41), Федорченко (11), Мережин (15), Дуков (28, 41), Максимець (28)

Напередодні стало відомо, що національна чоловіча збірна України з пляжного футболу не зможе взяти участь у двох турнірах на Близькому Сході з міркувань безпеки.

Збірна України з пляжного футболу

