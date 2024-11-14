Україна – Англія 4:2: як це було

У четвер, 14 листопада, жіноча збірна України з пляжного футболу продовжить виступ у міжнародному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії.

Другим суперником підопічних Юрія Клименка буде команда Англії. Поєдинок розпочнеться о 13:45 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Іспанія – Україна.

Матч завершено! Україна перемагає з рахунком 4:2! 28' Гоооолллл! Анастасія Кліпаченко робить рахунок 4:2! 27' Гол! 2:3! Англійка ударом п'ятою скорочує розрив у рахунку! 25' Третій тайм розпочався! 24' Другий тайм завершено! 22' Сніжана Воловенко зі штрафного пробила прямо в руки голкіперки. 20' Анастасія Кліпаченко пробивала зі штрафного, проте воротарка суперниць ногою парирувала удар. 18' Гоооолллл! 3:1! Юлія Костюк забиває за допомогою рикошету від англійки! 14' Гоооолллл! Сніжана Воловенко виводить "синьо-жовтих" вперед! Українки реалізували кутовий, зароблений Анастасією Терех! 2:1! Другий тайм розпочався! Перший тайм завершено! 12' Гол! Англія забиває на останній секунді першого тайму. На перерву команди йдуть за рівного рахунку. 10' М'яч біля хрестовини пролітає після дальнього удару від Анастасії Терех. 7' Гоооолллл! Випасняк відкриває рахунок! 1:0 – Україна попереду! 4' Поки рівна гра на піску. 1' Матч розпочався!

Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно програла Іспанії (1:6), а Англія поступилася Бразилії – 2:4.