Шлях до Вікторії через іспанські піски. Україна починає битву за путівку на ЧС матчем проти команди Голланда
Вже завтра, 5 жовтня, чоловіча збірна України з пляжного футболу проведе перший матч європейського відбору до чемпіонату світу 2025. Суперник "синьо-жовтих" у першій піщаній битві – збірна Норвегії. Матч розпочнеться о 15.00 за київським часом в іспанському Кадісі. В Андалузії вже сьогодні стартує відбірковий євротурнір до ЧС-2025, який прийматиме в травні Вікторія – столиця Сейшельських островів.
Другий матч команда Миколи Костенка зіграє 7 жовтня проти Польщі, цей поєдинок розпочнеться о 13.45.
Як і Україна, обидва суперники перебувають за межами топ-20 світового рейтингу. Українці ще навесні посідали 19-ту сходинку, але вже опустились на 22-гу. Норвежці, взагалі, замикають першу півсотні. І присутність в їхньому складі 27- річного Амунда Голланда – то лише збіг прізвищ.
Польща – 31-ий номер світового тоталу.
Загалом, участь у європейській частині відбору бере 22 збірних, команди розподілені на 6 груп.
Група А: Іспанія, Азербайджан, Англія, Грузія.
Група В: Італія, Чехія, Данія.
Група С: Португалія, Німеччина, Естонія, Казахстан.
Група D: Білорусь, Молдова, Бельгія, Туреччина.
Група Е: Швейцарія, Франція, Литва, Мальта.
Група F: Україна, Польща, Норвегія.
Система відбору доволі тривала. За підсумками першого групового раунду 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу – перші й другі збірні з кожної групи та чотири найкращі, які посядуть треті місця.
Переможців 1/8 фіналу розділять на два квартети. Путівки на ЧС отримають по дві найкращі. Тобто, в України прекрасні шанси пройти до плейоф, а далі буде набагато складніше.
В останній день змагань учасники відбору зіграють стикові матчі за розподіл місць на турнірі.
Нагадаємо, переможцем ЧС-2024 стала збірна Бразилії, яка переграла у фіналі Італію.
Зазначимо, що збірна України відмовилася від участі у фінальній частині чемпіонату світу 2024 через допущення до турніру команди Білорусі.
Раніше українці кваліфікувалися до фінальної частини ЧС-2021 року, але бойкотували турнір, який проводився у Москві.
Якщо за підсумками цього відбору путівку до фіналу зможуть вибороти і Україна і Білорусь, то поїздка нашої збірної на світову першість знову буде під знаком питання. Адже наказ Мінмолодьспорту забороняє брати участь у міжнародних чемпіонатах, де присутні Білорусь та РФ.