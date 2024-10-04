Шлях до Вікторії через іспанські піски. Україна починає битву за путівку на ЧС матчем проти команди Голланда

Вже завтра, 5 жовтня, чоловіча збірна України з пляжного футболу проведе перший матч європейського відбору до чемпіонату світу 2025. Суперник "синьо-жовтих" у першій піщаній битві – збірна Норвегії. Матч розпочнеться о 15.00 за київським часом в іспанському Кадісі. В Андалузії вже сьогодні стартує відбірковий євротурнір до ЧС-2025, який прийматиме в травні Вікторія – столиця Сейшельських островів.

Другий матч команда Миколи Костенка зіграє 7 жовтня проти Польщі, цей поєдинок розпочнеться о 13.45.

Як і Україна, обидва суперники перебувають за межами топ-20 світового рейтингу. Українці ще навесні посідали 19-ту сходинку, але вже опустились на 22-гу. Норвежці, взагалі, замикають першу півсотні. І присутність в їхньому складі 27- річного Амунда Голланда – то лише збіг прізвищ.

Польща – 31-ий номер світового тоталу.

Загалом, участь у європейській частині відбору бере 22 збірних, команди розподілені на 6 груп.

Група А: Іспанія, Азербайджан, Англія, Грузія.

Група В: Італія, Чехія, Данія.

Група С: Португалія, Німеччина, Естонія, Казахстан.

Група D: Білорусь, Молдова, Бельгія, Туреччина.

Група Е: Швейцарія, Франція, Литва, Мальта.

Група F: Україна, Польща, Норвегія.



Асоціація пляжного футболу України

Система відбору доволі тривала. За підсумками першого групового раунду 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу – перші й другі збірні з кожної групи та чотири найкращі, які посядуть треті місця.

Переможців 1/8 фіналу розділять на два квартети. Путівки на ЧС отримають по дві найкращі. Тобто, в України прекрасні шанси пройти до плейоф, а далі буде набагато складніше.

В останній день змагань учасники відбору зіграють стикові матчі за розподіл місць на турнірі.

Нагадаємо, переможцем ЧС-2024 стала збірна Бразилії, яка переграла у фіналі Італію.

Зазначимо, що збірна України відмовилася від участі у фінальній частині чемпіонату світу 2024 через допущення до турніру команди Білорусі.

Раніше українці кваліфікувалися до фінальної частини ЧС-2021 року, але бойкотували турнір, який проводився у Москві.

Якщо за підсумками цього відбору путівку до фіналу зможуть вибороти і Україна і Білорусь, то поїздка нашої збірної на світову першість знову буде під знаком питання. Адже наказ Мінмолодьспорту забороняє брати участь у міжнародних чемпіонатах, де присутні Білорусь та РФ.