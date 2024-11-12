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Гілджес-Александер встановив особистий рекорд результативності та новий рекорд Оклахоми

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 10:36
Гілджес-Александер встановив особистий рекорд результативності та новий рекорд Оклахоми
Шай Гілджес-Александер
LWOSports

Минулої ночі в рамках регулярного сезону НБА Оклахома перемогла Кліпперс з рахунком 134:128. Найкращим гравцем зустрічі став зірковий захисник Тандер Шай Гілджес-Александер, який зібрав лінію з 45 очок, 3 підбирань, 9 асистів, 5 перехоплень та 2 блок-шотів.

За інформацією ESPN, Гілджес-Александер встановив особистий рекорд результативності, вперше у кар'єрі набравши 45 очок.

До того ж, він став першим гравцем в історії Оклахоми, якому вдалося набрати 45+ очок та 5+ перехоплень в одній грі.

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У нинішньому сезоні Шай Гілджес-Александер набирає у середньому 26,1 очка, 5,8 підбирань та 6,2 передачі за гру.

Перемога над Кліпперс закріпила Тандер на першому місці Заходу, тепер команда Марка Дейно йде з балансом перемог 9-2.

Шей Гілджес-Александер НБА

Шей Гілджес-Александер

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