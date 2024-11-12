Клівленд знову переміг, Оклахома здолала Кліпперс у регулярному сезоні НБА

У ніч з 11 на 12 листопада відбулися 5 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Клівленд обіграв Чикаго. Кавальєрс тепер мають результат 12-0, що дозволяє їм буди найкращою командою ліги.

Складну перемогу здобула Оклахома. Тандер без Холмгрена таки дотисли Кліпперс. Головним фактором перемоги став плеймейкер Гілджес-Александер, який набрав 45 очок, віддав 9 асистів та зробив 5 перехоплень.

НБА – регулярний чемпіонат

12 листопада

Чикаго – Клівленд 113:119 (35:34, 31:33, 26:28, 21:24)

Сан-Антоніо – Сакраменто 116:96 (22:26, ​​38:29, 24:16, 32:25)

Х’юстон – Вашингтон 107:92 (30:28, 27:21, 25:20, 25:23)

Новий Орлеан – Бруклін 105:107 (22:26, ​​34:28, 29:27, 20:26)

Оклахома-Сіті – Кліпперс 134:128 (25:24, 41:29, 33:41, 35:34)