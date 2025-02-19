Зроблю все сам: претендент на звання MVP НБА звільнив агента перед підписанням супермаксимального контракту

Зірковий розігруючий Оклахома-Сіті Тандер Шай Гілджес-Александжер ухвалив несподіване рішення звільнити агента Тада Фуше. З цього моменту баскетболіст самотужки представлятиме власні інтереси.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 26-річний гравець, який є головним претендентом на отримання звання найціннішого за підсумками регулярного сезону НБА, сам буде вести переговори з клубом про продовження контракту.

Наступного літа ШГА претендуватиме на супермаксимальну угоду на 300 мільйонів доларів. Чинний контракт гравця розрахований до кінця сезону-2026/27. За наступні три сезони за цією угодою Шай отримає приблизно 115 мільйонів.

Цікаво, що раніше цей же агент довгий час представляв інтереси іншої зірки Оклахоми, а саме Расселла Вестбрука. Проте вони припинили співпрацю в 2022 році.

Цього сезону Гілджес-Александер провів 53 матчі, у яких набирав у середньому 32,5 очка, 5,1 підбирання та 6,1 передачі. Оклахома із великим запасом лідирує на Заході, маючи баланс перемог 44-10.

Раніше стало відомо, що НБА думає над варіантами покращення зіркового вікенду.