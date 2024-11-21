Дженкінс став рекордсменом Мемфіса за кількістю перемог на чолі команди

Тейлор Дженкінс вписав себе в історію Мемфіса як тренер, який здобув з командою найбільшу кількість перемог.

Про це досягнення 40-річного фахівця повідомляє сайт НБА.

Минулої ночі Гріззліс перемогли вдома Філадельфію з рахунком 117:111. Цей тріумф став для Дженкінса вже 215-м на чолі Мемфіса у межах регулярного сезону.

Він став рекордсменом Мемфіса серед тренерів, обійшовши Лайнела Холлінза, який здобув з командою 214 перемог.

Congratulations to Coach Taylor Jenkins on making Grizzlies history.



Presented by @RobinhoodApp pic.twitter.com/afhMZbm5XI — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 21, 2024

"Це неймовірна честь бути в компанії стількох великих тренерів, які були до мене. Я завжди говорю про неймовірну відповідальність бути тренером цієї франшизи. Це привілей і честь для мене", – сказав після матчу Дженкінс.

Тейлор Дженкінс очолив Мемфіс влітку 2019 року. Під його керівництвом команда три роки поспіль виходила до постсезону Західної конференції. Минулого року через травми ця серія перервалася.

Найкращим досягненням команди став другий раунд плейоф 2022 року, де вона у шести матчах програла майбутньому чемпіону Голден Стейт.

На даний момент Мемфіс займає сьоме місце у таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 9-7.