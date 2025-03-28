НБА та ФІБА підтвердили плани про створення нової ліги в Європі
НБА та ФІБА провели спільну пресконференцію, під час якої були оголошені плани про створення нової ліги в Європі.
Про це повідомляє сайт НБА.
Комісар НБА Адам Сільвер та генеральний секретар ФІБА Андреас Загкліс підтвердили, що вже більше року вони обговорюють ці плани з потенційними інвесторами, командами, забудовниками арен та комерційними партнерами.
Згідно з планом, що розглядається, нова ліга буде інтегрована в існуючий європейський баскетбольний світ. Команди зможуть брати участь у своїх національних лігах.
У новоствореній лізі гратимуть 16 команд: 12 постійних учасників та 4 учасники, які отримають місце в сезоні шляхом кваліфікації.
Сільвер оголосив, що ця ліга матиме формат, який наближений до Євроліги: європейські правила, матч триватиме 40 хвилин. При цьому він зауважив, що в лізі буде стеля зарплат – це те, чого немає в Євролізі.
Нагадаємо, що раніше стали відомі детальні плани НБА на створення власної ліги в Європі