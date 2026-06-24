Дібанца – №1. У США відбувся драфт НБА-2026

У Брукліні на арені "Barclays Center" відбувся драфт Національної баскетбольної асоціації.

Під першим піком головний аутсайдер останніх сезоні Вашингтон Візардз обрав Ей Джея Дібанцу з університету Брігем Янг.

Слідом обирала Юта, за яку виступає Святослав Михайлюк. Джаз посилили ростер за рахунок Дарріном Пітерсоном.

Третій пік належав Мемфісу. Склад "ведмедів" поповнив Кемерон Бузер. Його батько, Карлос Бузер, у складі збірної США ставав переможцем Олімпіади в Пекіні та двічі обирався на Матч зірок.

Результати драфту НБА

Ей Джей Дібанца (Вашингтон) Даррін Пітерсон (Юта) Кемерон Бузер (Мемфіс) Калеб Вілсон (Чикаго) Кітон Воглер (Кліпперс) Мікел Браун (Брукілн) Даріус Ейкафф (Сакраменто) Кінгстон Флемінгс (Атланта) Морез Джонсон (Даллас) Брайден Берріс (Мілвокі) Яксель Лендеборг (Голден Стейт) Адай Мара (Оклахома) Нейт Еймент (Мілвокі) Ханнес Штайнбах (Шарлотт) Дейлін Свейн (Чикаго) Беннетт Стіртц (Мемфіс) Ебука Окорі (Детройт) Крістіан Андерсон (Шарлотт) Аллен Грейвз (Торонто) Джейден Квайнтенс (Сан-Антоніо) Карім Лопес (Мемфіс) Лабарон Файлон (Філадельфія) Зубі Еджіофор (Атланта) Кемерон Карр (Лейкерс) Серхіо Де Ларреа (Нікс) Тарріс Рід (Сан-Антоніо) Кріс Сенак (Бостон) Джошуа Джефферсон (Бруклін) Алекс Карабан (Сакраменто) Коа Піт (Фінікс)

Draft Draft

Другий раунд драфту відбудеться у ніч з 24 на 25 червня.

Драфт НБА є щорічною процедурою вибору тридцятьма клубами Національної баскетбольної асоціації нових баскетболістів, які хочуть вступити до ліги. Зазвичай, ці гравці – представники американських коледжів, проте в останні роки збільшилася кількість гравців, які потрапляють до НБА з інших країн.

Кожен клуб має один пік на кожен раунд драфту, але його можна віддати під час трейдів. Саме тому, наприклад, кілька команд (Мемфіс, Мілвокі, Бруклін) з цієї ярмарки талантів забрали двох молодих гравців, а деякі (Орландо, Індіана) – жодного.