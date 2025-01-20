Зірка Голден Стейт пропустить матч проти Бостона

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін пропустить матч проти Бостон Селтікс через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст не зміг дограти переможний матч проти Вашингтона та залишив паркет накульгуючи. У Гріна діагностовано забій литкового м'яза.

Стеф Каррі, який теж отримав ушкодження в матчі НБА, залишається під питанням на поєдинок з Бостоном.

У сезоні-2024/25 Грін зіграв 34 матчі, в яких в середньому набирає 8,4 очок за гру.

На рахунку Стефа Каррі в середньому 23 очки у 33 іграх.

Раніше повідомлялось, що розігруючий Мемфіса залишився без сезонних нагород НБА