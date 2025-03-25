Девіс – про своє повернення: Було важко бачити, як хлопці травмувалися та програвали

Зірковий бігмен Далласа Ентоні Девіс був дуже радий повернутися на паркет після шести тижнів поза грою через травму.

Слова 32-річного баскетболіста наводить ESPN.

"Брова" знову вийшов на майданчик минулої ночі, коли Маверікс обіграли Бруклін з рахунком 120:101. Це був перший матч для Девіса, який не грав з 8 лютого.

"Фізично я почувався чудово. Це ментальний аспект, коли ти повертаєшся після чогось подібного. Психологічно бути готовим вийти на майданчик і грати. Я був морально готовий. Але коли ти потрапляєш в ігрову ситуацію, коли не можеш передбачити, що робитиме інша команда. Я подолав це протягом першої хвилини або близько того. З того моменту це було просто про те, щоб бути розумним. Очевидно, що у мене обмежена кількість хвилин", – сказав Ентоні.

У поєдинку проти Нетс Девіс провів на паркеті 26 хвилин, за які встиг набрати 12 очок, 6 підбирань та 3 передачі, також зробивши по однному перехопленню та блок-шоту.

"Було важко бачити, як ці хлопці борються щовечора. Виграючи складні ігри. Програючи складні ігри. Виносити команди. Бути розбитими. Вони ставлять все на кін. У мене ніколи не було сумнівів про те, чи зможу я повернутися і грати. Особливо, якщо я був здоровий. Нам не вистачає людей. Хлопці травмовані. Геффорд. Лайвлі. Кайрі вибув надовго. Це було важко. Хлопці залишали усе, що можна, на паркеті. Хлопці лежали на підлозі в роздягальні після цього, просто задихаючись – до повного виснаження. Не було жодних сумнівів, що я повернуся і буду грати. Це викликає бажання вийти і пограти з цими хлопцями. Залишати м'яч на підлозі і битися щовечора. Як один з лідерів команди, я просто хотів вийти на майданчик і дати їм хоча б передихнути".

Незважаючи на свою важку травму, Кайрі Ірвінг перебував із командою в Брукліні, де він провів 3,5 роки.

"Травма Кайрі – це було жахливо. Кайрі – феноменальний баскетболіст. Але ще більш феноменальна людина. Кожен раз, коли хтось проходить через щось подібне, через таку травму, це завжди відстій. Очевидно, що спочатку ви хочете дати йому простір. Потім він повернувся до роздягальні. Випустив усе з себе. Зараз він в захваті від процесу реабілітації. Він зараз у гарному настрої. Бачити його у чудовому настрої – це добре для нашої команди. Це добре для мене. І, я впевнений, добре для нього. Очевидно, що це відстій. Але ми повинні тримати оборону в цьому сезоні і в наступному, поки він не буде готовий повернутися".

На даний момент Даллас утримує десяте місце в таблиці Західної конференції, маючи результат 35-37.

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