Українка Коваль зі своєю командою пройшла до другого раунду Березневого шаленства NCAA

Вчора, 23 березня, відбувся матч другого раунду жіночого Березневого шаленства NCAA, в якому Нотр-Дам Файтін Айріш з Катериною Коваль у складі розгромили Мічіган Вулверінз із рахунком 76:55.

19-річна українка провела на паркеті 14 хвилин, за які встигла зібрати 2 очки (1/1 двоочкові), 3 підбирання та зробити один-блок-шот, але при цьому зробити 4 втрати та заробити один фол.

Березневе шаленство NCAA – баскетбол

другий раунд, 23 березня

Нотр-Дам Файтін Айріш – Мічіган Вулверінз 76:55 (32:12, 14:16, 15:8, 15:19)

У третьому раунді під назвою Sweet 16 команда Коваль зустрінеться із TCU (Texas Christian University). Ця гра відбудеться в ніч на 30 березня. Старт поєдинку запланований на 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, що недавно Максим Шульга та його VCU не змогли подолати перший раунд Березневого шаленства NCAA.