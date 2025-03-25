Лейкерс без Леня поступились Орландо, Даллас переграв Бруклін в НБА

У ніч з 24 на 25 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс із Леброном та Дончичем у складі поступились Орландо. Український форвард Олексій Лень провів весь матч на лаві для запасних.

У ще одному матчі Даллас здобув другу перемогу поспіль, здолавши Бруклін.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

25 березня

Вашингтон – Торонто 104:112 (32:28, 18:24, 26:26, 28:34)

Індіана – Міннесота 119:103 (25:23, 29:25, 41:25, 24:30)

Орландо – Лейкерс 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28)

Бруклін – Даллас 101:120 (17:32, 31:30, 29:34, 24:24)

Нью-Орлеан – Філадельфія 112:99 (29:23, 29:26, 32:26, 22:24)

Денвер – Чикаго 119:129 (35:27, 30:38, 30:30, 24:34)

Сакраменто – Бостон 95:113 (29:30, 22:26, 27:32, 17:25)

Фінікс – Мілуокі 108:106 (25:30, 29:28, 27:20, 27:28)

Раніше стало відомо, що форвард Мемфіс Гріззліс буде змушений пропустити залишок сезону через травму.