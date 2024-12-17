Чемпіон НБА відреагував на самогубство відомого латвійського баскетболістка
Яніс Тімма та Крістапс Порзінгіс
Fiba Basketball
Бігмен Бостон Селтікс латвієць Крістапс Порзінгіс відреагував на смерть свого колишнього напарника по збірній Яніса Тімми. Той, ймовірно, вчинив самогубство через розлучення зі співачкою Анною Сєдаковою.
Порзінгіс залишив дві публікації у соцмережі "Х" (Twitter).
"О, ні, будь ласка, скажіть мені, що це неправда", – написав спочатку Порзінгіс.
Згодом він написав ще один твіт, в якому закликав слідкувати за своїм психологічним здоров'ям.
"Людський зв’язок є наріжним каменем нашого психічного здоров’я. Будь ласка, давайте піклуватися один про одного. Спочивай з миром, Джей Ті", — додав він.
Нагадаємо, росЗМІ повідомляють, що тіло 32-річного Тімми знайшли в одному з готелів Москви. Перед цим камери спостереження помітили його, скоріше за все, п'яним, а в його номері знайшли пусту пляшку горілки.