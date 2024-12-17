Чемпіон НБА відреагував на самогубство відомого латвійського баскетболістка

Бігмен Бостон Селтікс латвієць Крістапс Порзінгіс відреагував на смерть свого колишнього напарника по збірній Яніса Тімми. Той, ймовірно, вчинив самогубство через розлучення зі співачкою Анною Сєдаковою.

Порзінгіс залишив дві публікації у соцмережі "Х" (Twitter).

" О, ні, будь ласка, скажіть мені, що це неправда", – написав спочатку Порзінгіс.

nu neeee, lūdzu pasakat ka tā nav taisnība — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

Згодом він написав ще один твіт, в якому закликав слідкувати за своїм психологічним здоров'ям.

" Людський зв’язок є наріжним каменем нашого психічного здоров’я. Будь ласка, давайте піклуватися один про одного. Спочивай з миром, Джей Ті", — додав він.

cilvēciskā savienotība ir stūrakmens mūsu mentālajai veselībai. lūdzu pieskatam viens otru. JT vieglas smiltis ❤️@janis_timma — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

Нагадаємо, росЗМІ повідомляють, що тіло 32-річного Тімми знайшли в одному з готелів Москви. Перед цим камери спостереження помітили його, скоріше за все, п'яним, а в його номері знайшли пусту пляшку горілки.