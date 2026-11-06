З'явились перші претенденти на обмін травматичного форварда Голден Стейт Порзінгіса

Важкий форвард Голден Стейт Крістапс Порзінгіс може залишитись в НБА попри проблеми зі здоров'ям та клубом.

Про це повідомили у Clutch Points.

Так, на підписання 31-річного баскетболіста претендують Мілуокі Бакс, Чикаго Буллз та Нью-Орлеан Пеліканс. Відомо, що перші контакти вже відбулись, але до угоди ще далеко.

Зазначається, що сам Порзінгіс готовий піти на розірвання свого контракту з "воїнами" та пожертвувати зарплатнею заради переходу в новий клуб.

Чинний контракт форварда розраховано на 40 млн доларів на два роки, але у наступному сезоні гарантовані з них лише три, що робить його привабливою опцією для потенційних роботодавців.

Нагадаємо, 31-річний центровий приєднався до Голден Стейт у лютому 2026 року внаслідок обміну з Атлантою. У 15 матчах за Ворріорз минулого сезону він набирав у середньому 16,1 очок, збирав 5,3 підбирань та віддавав 2,3 передачі.

На початку жовтня цього року стало відомо, що латвієць залишається поза командою через проблеми зі здоров'ям.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що ГСВ припинили виплату зарплати Порзінгісу.