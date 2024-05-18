На позитивній ноті: жіноча збірна України завершила олімпійську кваліфікацію розгромною перемогою над Тунісом

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розгромно перемогла Туніс в останньому матчі групового етапу олімпійського кваліфікаційного турніру в угорському Дерберецені.

Поєдинок завершився з рахунком 21:8. Зазначимо, що обидві команди вже втратили можливість вийти у плей-оф після перших двох турів. Зрештою, українки посіли 3 місце в групі А.

Кваліфікаційний турнір

3 тур, Група А

18 травня

Україна — Туніс 21:8

Україна: Філевич 8 (3 дальні), Уро-Ніле 5, Моллова 5, Ляшко 3 (1 дальній)

Нагадаємо, раніше українки поступилися Польщі (18:21) та Німеччині (7:9).