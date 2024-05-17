Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Німеччині та завершила боротьбу за олімпійську ліцензію

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Німеччині у 2 турі олімпійського кваліфікаційного турніру в угорському Дерберецені.

Поєдинок завершився з рахунком 7:9.

Кваліфікаційний турнір

2 тур, Група А

17 травня

Україна — Німеччина 7:9





Україна: Ляшко 1 + 3 підбирання + 1 передача, Уро-Ніле 3 + 2 підбирання – 5 втрат, Філевич 1 + 5 підбирань + 1 блок-шот, Моллова 2 + 3 підбирання + 1 блок-шот – 5 втрат





Для України це друга поразка на олімпійському кваліфікаційному турнірі в угорському Дебрецені та втрата можливості вийти в плей-оф. Напередодні українки у рівному матчі поступились Польщі.



