Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Німеччині та завершила боротьбу за олімпійську ліцензію
— 17 травня, 19:15
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Німеччині у 2 турі олімпійського кваліфікаційного турніру в угорському Дерберецені.
Поєдинок завершився з рахунком 7:9.
Кваліфікаційний турнір
2 тур, Група А
17 травня
Україна — Німеччина 7:9
Україна: Ляшко 1 + 3 підбирання + 1 передача, Уро-Ніле 3 + 2 підбирання – 5 втрат, Філевич 1 + 5 підбирань + 1 блок-шот, Моллова 2 + 3 підбирання + 1 блок-шот – 5 втрат
Для України це друга поразка на олімпійському кваліфікаційному турнірі в угорському Дебрецені та втрата можливості вийти в плей-оф. Напередодні українки у рівному матчі поступились Польщі.