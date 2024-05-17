Жіноча збірна України 3х3 поступилась на старті олімпійського кваліфікаційного турніру
— 17 травня, 16:41
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Польщі в стартовому матчі олімпійського кваліфікаційного турніру в угорському Дерберецені.
Поєдино завершився з рахунком 18:21.
Національна команда виступала у складі: Кристина Філевич, Міріам Уро-Ніле, Оксана Моллова, Анжеліка Ляшко.
Кваліфікаційний турнір
1 тур, Група А
17 травня
Україна — Польща 18:21
Україна: Філевич 10 (4 дальніх) + 1 підбирання + 1 блок, Уро-Ніле 2 + 2 підбирання + 2 передачі – 4 втрати, Моллова 3 + 3 підбирання + 1 блок, Ляшко 3 + 2 підбирання + 1 передача
У наступному турі українці зіграють проти збірної Німеччини. Початок о 18:05.
До плей-оф вийдуть кращі дві команди з групи. У чвертьфіналі група А буде грати з командами групи С, яка теж сьогодні проведе свої перші матчі.