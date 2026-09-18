Центрова збірної України продовжить кар'єру в елітному чемпіонаті Італії

Центрова збірної України Євгенія Путра стала гравчинею Бріксії, яка виступає в першому за силою дивізіоні Італії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі переходу не розголошуються.

Зауважимо, що минулу кампанію Путра провела на університетському рівні за американський клуб Луїсвілл Кардіналс. Українка відіграла за клуб 24 матчі, в середньому набираючи 2,5 очка та роблячи 2,4 підбирання за 9,3 хвилини на майданчику при 45,8% реалізації з гри.

Окрім того, у відборі на Євробаскет-2025 вона у складі збірної України вийшла на паркет у шести матчах (3,8 очка, 2,2 підбирання). А в цьогорічному кваліфікаційному циклі до європейської першості 2027 року Путра провела дві гри. У них в середньому набирала 4,5 очка та 3 підбирання.

Бріксія в минулому сезоні зуміла зберегти прописку в елітній лізі Італії – Серії А1.

Нагадаємо, що напередодні форвардиня збірної України Тетяна Юркевічус підписала контракт з іспанським клубом Луго Енсіно.