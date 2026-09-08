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Форвардиня збірної України підписала контракт з іспанським клубом

Олексій Мурзак — 8 вересня 2026, 16:26
Форвардиня збірної України підписала контракт з іспанським клубом
Тетяна Юркевічус
ФБУ

Форвардиня збірної України Тетяна Юркевічус продовжить клубну кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Зв інформацією ФБУ, вона підписала контракт з клубом Луго Енсіно, який представляє елітний дивізіон країни.

Також Луго Енсіно гратиме у жіночому Єврокубку, де стартуватиме з основного етапу.

В минулому сезоні Енсіно став шостим в регулярному чемпіонаті, вигравши 16 матчів з 30, а в чвертьфіналі програв майбутньому чемпіону Валенсії в двох матчах.

Для Юркевічус це буде перший досвід виступів в Іспанії – за кордоном вона грала у Польщі, Угорщині, Італії, а останній сезон провела в ізраїльському Хапоелі Беер-Шеві, де в 20 матчах в середньому набирала 9.5 очка, 13.0 підбирання та 3.6 передачі.

Напередодні розігруючий збірної України Максим Шульга відіграв свій перший матч у футболці мадридського Реала.

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