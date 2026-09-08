Форвардиня збірної України підписала контракт з іспанським клубом
Форвардиня збірної України Тетяна Юркевічус продовжить клубну кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Зв інформацією ФБУ, вона підписала контракт з клубом Луго Енсіно, який представляє елітний дивізіон країни.
Також Луго Енсіно гратиме у жіночому Єврокубку, де стартуватиме з основного етапу.
В минулому сезоні Енсіно став шостим в регулярному чемпіонаті, вигравши 16 матчів з 30, а в чвертьфіналі програв майбутньому чемпіону Валенсії в двох матчах.
Для Юркевічус це буде перший досвід виступів в Іспанії – за кордоном вона грала у Польщі, Угорщині, Італії, а останній сезон провела в ізраїльському Хапоелі Беер-Шеві, де в 20 матчах в середньому набирала 9.5 очка, 13.0 підбирання та 3.6 передачі.
Напередодні розігруючий збірної України Максим Шульга відіграв свій перший матч у футболці мадридського Реала.