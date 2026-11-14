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Жіноча збірна України поступилась Великій Британії в другому турі відбору на Євробаскет-2027

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 20:05
Жіноча збірна України поступилась Великій Британії в другому турі відбору на Євробаскет-2027
ФБУ

Жіноча збірна України в напруженому матчі другого туру відбору до Євробаскету-2027 поступилась Великій Британії. 

Гра завершилась із рахунком 85:83 на користь суперниць.

"Жовто-сині" були попереду протягом усього матчу і фатальною стала завершальна чверть, яку наші баскетболістки програли 20:32.

Найкращею гравчинею поєдинку стала Сідней Воллес, яка набрала 29 очок, зібрала 6 підбирань та віддала дві передачі. У складі України варто відзначити Аліну Ягупову – 26 очок, 4 підбирання та 6 передач. 

Відбір на Євробаскет-2027
Другий етап
Група М, 14 листопада, 2 тур

Велика Британія – Україна 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)

Standings provided by Sofascore

У наступному турі збірна України зіграє проти Франції – поєдинок відбудеться 17 листопада о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі "жовто-сині" упевнено здолали Люксембург.

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