Жіноча збірна України поступилась Великій Британії в другому турі відбору на Євробаскет-2027
Жіноча збірна України в напруженому матчі другого туру відбору до Євробаскету-2027 поступилась Великій Британії.
Гра завершилась із рахунком 85:83 на користь суперниць.
"Жовто-сині" були попереду протягом усього матчу і фатальною стала завершальна чверть, яку наші баскетболістки програли 20:32.
Найкращею гравчинею поєдинку стала Сідней Воллес, яка набрала 29 очок, зібрала 6 підбирань та віддала дві передачі. У складі України варто відзначити Аліну Ягупову – 26 очок, 4 підбирання та 6 передач.
Відбір на Євробаскет-2027
Другий етап
Група М, 14 листопада, 2 тур
Велика Британія – Україна 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)
У наступному турі збірна України зіграє проти Франції – поєдинок відбудеться 17 листопада о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, у першому турі "жовто-сині" упевнено здолали Люксембург.