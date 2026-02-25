Жіноча збірна України визначилася зі складом на матчі кваліфікації Євробаскету-2027

Тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу на чолі з Євгеном Мурзіним визначився зі складом на завершальні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Збірна України збереться у Ризі 7 лютого, де розпочне підготовку до відповідальних поєдинків.

Склад збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2027: Аліна Ягупова (Чукурова Мерсін, Туреччина), Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія), Кристина Філевич (Будівельник, Україна), Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль), Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція), Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія), Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна), Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна), Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина), Карина Панчук (Шаморін, Словаччина), Анастасія Ковтун (Слованка, Чехія), Юлія Гутевич (Будівельник, Україна), Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія), Поліна Тупало (TTT Riga Juniors, Латвія).

Номінально домашній матч проти Чорногорії Україна зіграє в Ризі 11 березня о 19:00 за київським часом.

В межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 "синьо-жовті" зустрінуться з Болгарією (14 березня, початок о 19:00) та Азербайджаном (17 березня, 17:00).

Нагадаємо, збірна України знаходиться на другому місці в групі. Підопічні Мурзіна перемогли Чорногорію, Азербайджан та поступилися Болгарії. До наступного етапу вийдуть дві кращі команди квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця у своїх групах.