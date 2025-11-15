Жіноча збірна України поступилася Болгарії у 2 турі відбору на Євробаскет-2027

У суботу, 15 листопада, жіноча збірна України з баскетболу провела другий матч першого раунду відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027.

На жаль, цього разу підопічні Євгена Мурзіна зазнали розгромної поразки від Болгарії, поступившись з рахунком 60:80.

Після двох турів України із 2-ма очками розташувалася на 3-й сходинці в групі Е.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 18 листопада проти Азербайджану.

Євробаскет-2027

Жінки, кваліфікація, Група Е

2-й тур, 15 листопада

Україна – Болгарія 60:80 (16:30, 15:20, 10:14, 19:16)

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, у 1-му турі збірна України перемогла Чорногорію.