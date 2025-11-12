Жіноча збірна України з перемоги над Чорногорією стартувала у відборі на Євробаскет-2027

У середу, 12 листопада, жіноча збірна України з баскетболу провела стартовий матч у першому раунді відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027.

Підопічні Євгена Мурзіна розпочали свої виступи у кваліфікації до першості з виїзного поєдинку проти Чорногорії, в якому перемогли з рахунком 71:65

Найрезультативнішою у складі "синьо-жовтих" стала Міріам Уро-Ніле, в активі якої 20 очок та 5 підбирань.

Нагадаємо, у відборі українська збірна потрапила до групи Е, де також зіграє зі збірними Болгарії та Азербайджану.

Євробаскет-2027

Жінки, кваліфікація, Група Е

12 листопада

Чорногорія – Україна 65:71 (16:18, 18:15, 13:21, 18:17)

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

У першому міжнародному вікні Україна проведе три матчі – після виїзду у Чорногорію двічі зіграє номінально домашні гри у Ризі проти Болгарії (15 листопада) та Азербайджану (18 листопада).

Із заявкою збірної України можна ознайомитися ТУТ.