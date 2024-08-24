Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступ на ЧЄ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті Європи поступившись у чвертьфіналі Іспанії.

Поєдинок завершився з рахунком 15:18. Найрезультативнішою в складі України стала Міріам Уро-Ніле, яка загалом набрала 9 очок.

Чемпіонат Європи 3x3 серед жінок

Матч 1/4 фіналу, 24 серпня

Україна — Іспанія 15:18

Україна: Кристина Філевич 2, Анжеліка Ляшко 5 (2 дальніх), Міріам Уро-Ніле 6 + 3 підбирання, Тетяна Юркевічус 2 + 4 підбирання.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з баскетболу 3x3 вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ після перемогли над Італією в першому матчі групового етапу.