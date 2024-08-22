Жіноча збірна України 3x3 вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 перемогла Італію в першому матчі групового етапу чемпіонату Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 15:11. Найрезультативнішою серед українок стала Кристина Філевич, яка набрала 8 очок.

Зазначимо, що ця перемога гарантувала збірній України щонайменше 2 місце у групі та вихід у чвертьфінал турніру. Остаточна позиція українок визначиться після матчу з Францією, який відбудеться сьогодні, 22 серпня. Початок — о 21:55 за київським часом.

Чемпіонат Європи 3х3, жінки

Відень, Австрія

Група A, перший матч

22 серпня

Італія — Україна 11:15

Україна: Кристина Філевич 8, Анжеліка Ляшко 4, Міріам Уро-Ніле 3, Тетяна Юркевічус

У першому раунді плейоф ЧЄ Україна зіграє проти представника групи C, у якій змагаються Іспанія, Азербайджан та Австрія.