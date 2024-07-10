Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії у 1 турі Євробаскету

Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років поступилася Ірландії на чемпіонаті Європи U-20.

Поєдинок 1 туру 2 етапу завершився з рахунком 69:56.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки

Дивізіон В, другий етап

Група E, 10 липня

Ірландія — Україна 69:56 (16:15, 17:12, 17:13, 19:16)

Україна: Кулеша 17, Тиха 9, Панчук 6, Путра 3, Лапхан 0, Корбут 8, Синякова 5, Лавринець 3, Грумалюк 2, Ткаченко 2, Діке 1

Нагадаємо, на першому етапі турніру українки обіграли команду Болгарії, розібралися з Ісландією, а в третьому турі здолали Австрію.