Жіноча збірна України U-20 розібралася з Ісландією у 2 турі Євробаскету

Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи U-20.

У матчі 2 туру групового етапу українки обіграли команду Ісландії з рахунком 69:53.

Найкращою у складі збірної України стала Катерина Діке, в якої дабл-дабл — 15 очок, 10 підбирань та 3 перехоплення.

Чемпіонат Європи U-20, Болгарія

Дивізіон В, Група В

2 тур, 7 липня

Україна – Ісландія 69:53 (19:8, 18:17, 15:16, 17:12)

У третьому турі "жовто-сині" зіграють проти одноліток з Австрії. Матч відбудеться у понеділок, 8 липня. Початок – о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, на старті турніру українки обіграли команду Болгарії.