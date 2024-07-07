Жіноча збірна України U-20 розібралася з Ісландією у 2 турі Євробаскету
Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи U-20.
У матчі 2 туру групового етапу українки обіграли команду Ісландії з рахунком 69:53.
Найкращою у складі збірної України стала Катерина Діке, в якої дабл-дабл — 15 очок, 10 підбирань та 3 перехоплення.
Чемпіонат Європи U-20, Болгарія
Дивізіон В, Група В
2 тур, 7 липня
Україна – Ісландія 69:53 (19:8, 18:17, 15:16, 17:12)
У третьому турі "жовто-сині" зіграють проти одноліток з Австрії. Матч відбудеться у понеділок, 8 липня. Початок – о 15:30 за київським часом.
Нагадаємо, на старті турніру українки обіграли команду Болгарії.